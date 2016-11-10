Игорь Захаркин: "Салават" сыграл с "Нефтехимиком" строго и на результат"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после победы над "Нефтехимиком" (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его подопечные в этой встрече действовали строго. Также Захаркин посетовал, что в команде очень много травмированных.

– Мы сегодня сыграли строго и спокойно, на результат, – подчеркнул Захаркин. – Видимо, тень следующей игры витала на трибунах "Уфа-Арены". Я доволен, что мы сумели довести матч до победного конца, без излишнего нерва. Готовимся к следующему матчу.

– В команде чувствуется приближение следующего матча против "Ак Барса"?

– Не знаю, мне тоже показалось, что у нас не было каких-то особых эмоций. Впечатление, будто какое-то затишье. Ребята вышли делать свою работу.

– Кто-то из травмированных будет готов к следующей игре?

– Не могу сказать. Нам, получается, каждый час дорог. Мы пытаемся форсировать даже. У нас играет шесть защитников, один травму получил – пять осталось. А в лазарете травмированных очень много. Попытаемся что-то сделать дозволенными медицинскими способами. (Вадим АМИНОВ)