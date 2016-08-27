Игорь Захаркин: "Салават правильно произвел замены в межсезонье"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в клубе были сделаны правильные замены в межсезонье. Также Захаркин отметил, что судьи матча верно не засчитали гол его команды в третьем периоде, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Сведберг второй матч подряд неуверенно играет, пропуская не самые обязательные шайбы. А его по сути некем заменить. Не жалеете, что отдали Сохатского?

– Те замены, которые мы произвели в межсезонье, – я считаю, мы все сделали правильно. Голы его не обязательно, но он много выручает. Тут нужно смотреть просто соотношение бросков и опасных моментов. Сведберг очень здорово играет под воротами, просто мы должны уметь блокировать броски, идущие от защитников от синей линии. Я не думаю, что он играет хуже, чем его коллеги в лиге.

– Планируете ли заявить кого-то из "Тороса" в связи с травмой Соина?

– К сожалению, в "Торосе" у нас нет игроков, которые могли бы быть конкурентоспособными даже на фоне Миши Воробьева. У нас сейчас в составе будет четыре центральных. Приедет Воробьев, у нас есть Хрипунов, Бодров и Энгквист.

– Планируете ли вы воссоединить молодежное звено по приезду Воробьева и Капризова?

– Я думаю, что найду им другого крайнего нападающего. Потому что мне нужно найти место для Григоренко сейчас. Думаю, что я только через игры смогу его подвести по состоянию. Потому что он очень рано вышел на лед. У меня просто нет других больше игроков. А что касается "Тороса" – это очень проблематичный и болезненный для меня вопрос. Потому что ограниченность игроков, я имею в виду количество игроков, длину скамейку, она для меня очевидна.

– Гол "Салавата" в третьем периоде правильно отменили?

– Правильно. Они ж посмотрели, там квалифицированные ребята сидят, значит, не было гола. Мне просто эта пауза нужна была, чтобы хотя бы дать вздохнуть игрокам.