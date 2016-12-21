Игорь Захаркин: "Салават" играл скандально безобразно, как серая масса"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от "Слована" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался крайне недоволен игрой команды. По словам наставника, подопечный действовали просто безобразно.



– Мы сегодня сыграли просто безобразно. Команда была медленной, не потому что физически устала, а потому что игроки не смогли выложиться, – цитирует Захаркина пресс-служба клуба. – Мы не смогли заставить их играть с желанием. Даже те небольшие моменты, которые были у нас, мы не реализовали. Нападающие плохо помогали обороне при игре в защите. Никто не вылезал на ворота, бросали с безопасных позиций.



Но самое главное – совершенно не было огня в команде. Это очень трагично, потому что так в хоккей просто нельзя играть. Вот и все. Никого из команды выделить нельзя, сегодня на площадке была серая масса. Чтобы мы ни делали, у нас не получалось. "Пять на четыре", "пять на три" мы играли безобразно. Получился скандально плохой матч.