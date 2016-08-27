Игорь Захаркин: "Салават" более-менее миновал сложный период"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от ЦСКА (1:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в команде есть определенные кадровые проблемы. При этом, по словам Захаркина, уфимский клуб более-менее миновал сложный период, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мы проиграли второй матч подряд, – подчеркнул Захаркин. – И, казалось бы, я должен быть недоволен сегодняшним результатом. Но на самом деле мы попали в такую ситуацию, что мальчишки, которые сейчас играют в молодежной сборной, являются основной частью нашей команды. К сожалению, не до конца вылеченные игроки третий матч уже проводят в составе. И поэтому пошли удаления в первом периоде и выпала еще большая нагрузка на игроков основного состава, тех ребят, которые готовы. Видимо, это сказалось на том, что мы очень слабо провели второй период, и соперник наказал нас двумя голами. В результате мы получили еще одну травму и вынуждены были играть часть второго и весь третий период в три состава. И тогда я увидел какие-то осмысленные действия в игре команды.

В целом, я думаю, этот период сложный остался позади. Потому что эти мальчишки – Воробьев и Капризов - сейчас к нам присоединяются в Ханты-Мансийске. И мы сможем играть полноценными четырьмя звеньями. Я надеюсь, что это позволит внести определенный ритм в подготовку команды, в ее игру. И вот этот сложный период мы более-менее миновали.