Игорь Захаркин: "С буллитами у "Салавата" проблемы"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от мангитогорского "Металлурга" (2:3 Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде нужно работать над буллитами. По словам Захаркина, эту встречу команда начала без эмоций.

– Ну вы понимаете, и вы не хуже меня это знаете, что хоккейный матч можно рассматривать с разных аспектов, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Захаркина. - В сегодняшней игре с нашей стороны я бы рассматривал эмоциональную составляющую. Мы начали, и я видел, что на скамейке нет эмоций. Нужно было выяснить – почему. Эмоции исчезли, мы пропустили два необязательных гола. Во втором периоде, если брать его начало – эмоции были ближе к нулю, а ко второй его половине – совершенно в другой стороне. Команда преобразилась. В третьем периоде пришлось перейти на игру в три состава, думал, что в третьем периоде эмоций не будет. Так всегда: когда много сил отдаешь, чтобы догнать соперника, как правило, это забирает оставшиеся силы. Тем более, что мы играли против опытных ребят. Но, к радости, в третьем периоде команда тоже справилась. С буллитами у нас проблемы. Все матчи проигрываем, как только доводим дело до штрафных бросков. Значит над этим нам надо поработать особенно тщательно.