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07:57 | Хоккей — КХЛ

Игорь Захаркин: "Просто Вайсфельд по-другому видит хоккей"


Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" отметил, что у него нет личного конфликта с генеральным менеджером "Салавата Юлаева" Леонидом Вайсфельдом. По словам специалиста, у него и менеджера просто разное видение хоккея.

– Не хотел было вспоминать про уфимский период вашей работы, тем более сказано уже многое, но все-таки. Вы теперь с Леонидом Вайсфельдом не будете здороваться?

– Да почему же? У меня нет ничего личного к Леониду. Он просто так видит хоккей, а не иначе. У него такое понимание. Но странно, что мы весь год не могли найти центрального нападающего. Или нам обещают легионера, хотя я по своим каналам точно знаю, что он договорился с "Ак Барсом".

– Это Антон Ландер?

– Да-да. Но я скажу, что с менеджерами "Югры" у меня в этом смысле полное взаимопонимание. Мы, конечно, не настолько богаты, но комплектация идет правильно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Игоря Захаркина

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