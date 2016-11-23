Игорь Захаркин: "Поражение от "Витязя" - это пощечина для меня"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (1:2) подчеркнул, что его команда сыграла безобразно. По его словам, в составе уфимцев нет лидера.

- Сегодняшняя игра мне напомнила нашу команду двухмесячной давности, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Мы создаем много моментов, но забивать мы не можем. Вот эти разговоры, что "Салават Юлаев" из звезд состоит, это совершенно не соответствует действительности. Единственное, чем хорош "Салават Юлаев", это командная игра. Сегодня у нас потерялось два игрока. У нас не было Умарка и пришлось перестраивать одну линию. И выбыл Макаров, пришлось перестраивать другую линию. У нас не работает ни большинство, ни меньшинство, ни игра в равных составах. Это пощечина, я иначе никак не могу это назвать. Я поздравляю соперника, который терпеливо дождался момента и забил гол. Это очень хороший показатель справедливости игры в хоккей. В таких матчах всегда на себя роль берут лидеры команды, а у нас их, оказывается, и нет. В то время как у соперника в большинстве Кемпе и другие ребята сумели забросить решающий гол.



- Кто виноват в нарушении численного состава?



- Я не знаю, кто виноват. Виноват тот игрок, который не посчитал, сколько игроков на площадке и не поменялся со своим игроком.



- Что с Энвером Лисиным?



- Я не знаю, что с Энвером сейчас. Врачи им занимаются, возможно, нужен будет рентген. Я уже не хочу говорить о наших травмах о всех, потому что у нас не хоккейная команда, а отделение больницы города Уфы.



- Почему в последних матчах команда пропускает в концовках? Концентрации не хватает?



- Концентрации, уверенности в себе. Классная команда умеет играть на результат и уж, по крайней мере, не дает бросать на последних минутах. Мы пропустили гол от "Торпедо" за 13 секунд, мы пропустили от "Спартака" за 10 секунд, сегодня то же самое. Это просто безобразие. Начинаем трястись, искать шансы вместо того, чтобы сыграть правильно, так, как договариваемся, что нужно делать на площадке.