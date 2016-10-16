Игорь Захаркин: "Понравилась методичность в игре с "Барысом"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (5:2) отметил методичность в действиях своих подопечных. Специалист выразил удовлетворение результатом встречи.

– Мне понравилась методичность в игре, то, что команда не паниковала, играла очень четко, хотя соперник очень здорово убегал в контратаки, – приводит официальный сайт клуба из Уфы слова захаркина. – Мы не давали им эти шансы, мы знали об этом. Мы пропустили такой первый гол, но в дальнейшем мы очень внимательно за этим компонентом следили и, даже пропустив второй гол, доиграли очень солидно, без паники, очень собранно и довели матч до победы.

– В большинстве реализовали две попытки из трех, довольны?

– Вы очень хорошо ответили на вопрос. Два гола из трех это прекрасный результат.