Игорь Захаркин: "Почему не поменял вратаря? Хотел, чтобы мы до конца прокатились лицом по этой батарейке"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от СКА (1:7) подчеркнул, что его команда получила хороший урок, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам специалиста, уфимцы не успевали за скоростной игрой соперника.

- Мы сегодня получили хороший урок во всех аспектах игры, попробовали играть в три пары, - начал Захаркин. - Так получилось, что мы вынуждены использовать тех, кто есть под рукой. Через игры будем подводить травмированных. Поучились играть в матче, который складывается неудачно, вытаскивать. Надеюсь, извлечем уроки.

- Почему вы не поменяли Сведберга?

- Я хотел, чтобы мы до конца прокатились лицом по этой батарейке.

- Быстрый гол спутал карты?

- Не спутал. Мы просто начали неуверенно. Я слышал в раздевалке что-то говорили про недонастрой, но это неверно. Мы просто не успевали выходить на ударные позиции. Не успевали за быстрым хоккеем СКА. Голы-то были смешные.