Игорь Захаркин: "Остался бы в "Югре", если бы не личные обстоятельства"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин рассказал о том, что он покинул ханты-мансийский клуб в связи с личными обстоятельствами. Сегодня хантымансийцы подтвердили, что специалиста на этом посту сменил Анатолий Емелин.

– Если бы вы захотели, то остались бы в "Югре"?

– Дело в том, что у меня возникли личные обстоятельства, которые не позволяли мне сосредоточиться на работе. Но, наверное, остался бы, если бы не они. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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