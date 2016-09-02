Игорь Захаркин: "Ненужные удаления "Салавата" повлияли на результат матча с "Автомобилистом"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин разочарован слабой реализацией голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (3:4 Б). По его словам, у команды есть проблемы с дисциплиной.

- Не понравилась слабая реализация моментов, - начал Захаркин. - Пытаемся, создаем, но не забиваем. Не понравилось также то, что не можем дисциплинированно сыграть до конца. Эти ненужные удаления в концовке - они повлияли на результат, много сил пришлось потратить, играя в меньшинстве.

- Сегодня вы пропускали, теряя шайбу в средней зоне. Это недостаточная концентрация?

- Да. Вот понимаете, играют мальчишки, подпускают близко соперника, начинаются судорожные действия и следует потеря шайбы. В результате - глупый гол. Это наша проблема. Причем проблема ментальная, а не тактическая. (Алексей МАКСИМОВ)