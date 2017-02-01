Игорь Захаркин: "Не скажу, что Сведберг - вся проблема "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин заявил, что у тренерского штаба команды большие претензии к игре в обороне в целом, а не только к голкиперу Никласу Сведбергу. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и имеет серию поражений из семи игр подряд.

– Соглашусь с тем, что действительно в тех командах, где я работаю, вратарь имеет очень важное значение, – цитирует "Спорт FM" Захаркина. – Действительно всегда хотелось бы играть в конструктивный атакующий хоккей. Проблемы в обороне, конечно же, будут возникать при такой игре. Но я не могу сказать, что Сведберг – это прямо вот вся наша проблема.

Думаю, я соглашусь с тем, что действительно у нас очень много ляпов в обороне. И они связаны не столько с оппозиционной игрой в обороне, сколько с самоотверженностью игроков. Потому что те броски, которые мы позволяем делать сопернику, мы просто должны их прерывать. Это первое. А второе – если мы с ними прерываем активную работу клюшкой, то мы должно блокировать такие броски. Здесь я полностью соглашусь. Потому что действительно к обороне то же самое. Есть очень много претензий.