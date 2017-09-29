Игорь Захаркин: "Не хочу сваливать вину за неудачи на кого-то конкретного"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" отметил, что верит в системную работу и не хочет ни на кого сваливать вину за неудачи.

– Теперь вы поняли, что в такие команды ездить не надо? Ничего нельзя изменить в таком клубе, как современная "Югра"?

– Всегда говорил, что системная работа может принести результат. Возможно, это наивность или самоуверенность, но я так считаю. И буду считать.

– Но был момент, когда вы поняли, что все плохо?

– Поражение от рижского "Динамо". Да, мы пропустили тогда в ситуации "три на пять", но тот матч просто не имели права проигрывать. Сигналы были и раньше. Например, поражение от "Спартака", когда мы пропускали на контратаках простые голы. Тогда я увидел, что у нас есть очень проблемная позиция.

– Вратарская?

– Я не могу так говорить. Не хочу сваливать вину за неудачи на кого-то конкретного. (Алексей ШЕВЧЕНКО)