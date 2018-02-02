Игорь Захаркин: "Наша задача - развитие технической и тактической подготовки юных хоккеистов"

Российский тренер Игорь Захаркин, возглавивший центр развития игроков альметьевского "Нефтяника", обозначил свои главные задачи и отметил, что намерен создать для альметьевских воспитанников лучшие условия для перехода из юниорского хоккея во взрослый.

– Одним из ключевых ресурсов развития российских хоккеистов является индивидуальная работа с игроками. Наша задача – развитие индивидуальной технической и тактической подготовки юных хоккеистов, – цитирует Захаркина akbars.academy. - Тем самым мы создадим для альметьевских воспитанников лучшие условия для перехода из юниорского хоккея во взрослый.



Мы создали тренерскую группу, которая позволит вести работу по всем амплуа – нападающим, защитникам и вратарям. Николай Борщевский, Даниил Марков и Евгений Кореньков – это специалисты с большим тренерским и игровым опытом, все они не раз доказывали, что являются профессионалами высокого уровня.



На данном этапе мы в первую очередь изучаем сложившуюся ситуацию, отмечаем для себя плюсы и минусы действующей системы, выделяем наиболее перспективных игроков, а также тех, кому может пригодиться наша помощь. Объект нашей работы – это хоккеисты от 14 лет до 17 лет, заканчивая командой МХЛ "Спутник". Однако мы находимся в тесном контакте с тренерским штабом ХК "Нефтяник", и, если тренеры команды ВХЛ посчитают, что кому-то из их игроков необходимо улучшить свою индивидуальную подготовку, мы готовы предоставить свою помощь.