Игорь Захаркин: "Мы похожи на паровоз. Низкий КПД"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин остался недоволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом". Матч, который состоялся в Уфе, завершился победой финской команды со счетом 3:2. Победную шайбу "Йокерит" забросил на последней минуте третьего периода.

– Такие матчи сложно комментировать. Можно играть хорошо, но при этом проиграть. Команда работает много. Но мы на паровоз сейчас похожи. Коэффициент полезного действия – 2 процента. Глупая ошибка привела к поражению. Это печальный итог матча. В таких ситуациях мы бывали. Рецепт один – верить в то, что мы делаем.

– После какого матча вы сильнее ругались в раздевалке: после поражения от рижского "Динамо" накануне или сегодня?

– В этой ситуации дело не в моих эмоциях. Дело в уверенности ребят. Мы в прошлом матче против Риги много бросали, сегодня. Надо видеть причинно-следственную связь. Я же вижу, что мальчишки стараются: бьются, ложатся под шайбу. Я не видел ни одного равнодушного лица. Мы проигрываем из-за простых ошибок, из-за неумения реализовать моменты. Просто терпения надо набраться. (Вадим АМИНОВ)