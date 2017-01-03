Игорь Захаркин: "Меня настораживает низкая результативность нападающих "Салавата"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от "Нефтехимика" (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стала низкая результативность нападающих команды. Уфимцы идут на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" занимает 9-ю строчку.

– Хочу сказать, что мы сыграли совсем не плохой матч, – цитирует сайт "Нефтехимика" Захаркина. – У нас получалась игра в обороне, в принципе, создавали много моментов в атаке. Соперники здорово оборонялись. Конечно, хочу поздравить с приобретением такого классного вратаря – не знаю, почему мы думали так долго.

Но игра закончилась, и мы часто говорим о том, что в команде много мастеров, которые умеют забивать буллиты. Мы проиграли 8 или 9 матчей, и меня удивляет и настораживает низкая результативность наших нападающих и в основное время, и в буллитах. Очень тяжело и мало мы забиваем, сегодня вообще ничего не удалось забить. Ну, а в целом, мастерство в буллитах у соперников оказалось выше.