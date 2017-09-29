Игорь Захаркин: "Кое-что в "Югре" изменить удалось"

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин в интервью "СЭ" рассказал подробности своего увольнения, отметив, что кое-что ему удалось изменить.

– Если бы вы захотели, то остались бы в "Югре"?

– Дело в том, что у меня возникли личные обстоятельства, которые не позволяли мне сосредоточиться на работе. Но, наверное, остался бы, если бы не они.

– Пустые трибуны стадиона – символ нынешней "Югры". Интереса к команде не было?

– Меня это очень сильно расстраивало. Я понимал, что это неправильно, что так быть не должно. Видел, что руководство прикладывает много сил для возвращения зрителей. Они же идут. На СКА пришло много народу, значит, людям интересны имена. Видимо, нужны либо имена, либо победы.

– Чему вы научились в "Югре" как тренер?

– Я понял, что с возрастными игроками можно добиться какого-то успеха только на короткой дистанции, но не на длинном отрезке. В команде должен был правильный микст среди возрастов. Я буду настаивать, что мы играли в очень квалифицированный хоккей, но нам не хватило молодости, агрессии и мастерства.

– Лично для вас работа в этом клубе не стала моральным ударом?

– Ни в коем случае. Я бы расстраивался, если бы ничего не менялось, но кое-что изменить удалось. (Алексей ШЕВЧЕНКО)