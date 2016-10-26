Игорь Захаркин: "Капризов? Мы видим рождение большого игрока"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (2:3) подчеркнул, что команда очень слабо начала игру. По словам специалиста, игроки сумели прочувствовать сильные и слабые стороны соперника.

- Какой потрясающий третий период, - приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Захаркина. - Забивай Кирилл Капризов третий гол и сравнивай счет в матче – это было бы просто нечто нереальное, то, что редко можно увидеть в современном хоккее. Игрок сделал матч фактически.

А в первых двух периодах здорово, что мы 0:3 только проигрывали, потому что начали очень плохо. Не знаю, почему, мы спали или были на Дальнем Востоке по-прежнему. Никаких объяснений здесь не должно быть и никаких оправданий тем более. Нельзя так начинать матчи.

Очень рад, что небольшие перестановки помогли команде выйти из этой ситуации с честью. Мы подержали грозного соперника на очень близком расстоянии. Это очень здорово для нас в будущем, если нам придется играть с ними в плей-офф. Я думаю, что теперь ребята на своей коже почувствовали сильные и, особенно, слабые стороны соперника.

В данном контексте этот матч принесет нам больше пользы, чем если бы нам удалось сравнять и закончить его на благодушной нотке. Два периода были уроком для нас. У "Авангарда" была очень хорошая, компактная, организованная, классная игра. Ну а наши парни были молодцы в третьем периоде, за это им благодарность.



- В команде много опытных мастеров, вас не настораживает, что лидером становится молодой Капризов?



- Нет. Опытные ребята играют так, как они могут играть. И мы, и соперники знают их потенциал. Как я говорил, было бы прекрасно, если бы Кирилл забросил свою вторую шайбу и сравнял счет. Потому что мы видим рождение большого игрока. В такие минуты как раз и берут на себя ответственность те, у кого руки меньше трясутся, кто чувствует тайминг, не боится взять игру на себя, вылезти на ворота, бросить.

Я считаю, что нужно просто радоваться тому, что появляются такие талантливые мальчишки в России, и аплодировать, восхищаться, наслаждаться. Это как раз закономерно, что при всей матерости и опытности новые свежие силы заставляют заявлять о себе.