Игорь Захаркин: "Иногда "Салават Юлаев" старается сыграть чрезмерно красиво в угоду эффективности"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (4:3 ОТ), отметил, что таких сложностей, с которыми столкнулись уфимцы этой осенью, в истории клуба не было никогда. По словам специалиста, качество игры "Салавата Юлаева" по-прежнему привлекательно для зрителей.

- Таких сложностей, с которыми мы столкнулись осенью, наверное, никогда не было в истории "Салавата Юлаева", - приводит пресс-служба уфимского клуба слова Захаркина. - Мы потеряли очень много игроков: центральных, крайних. Была чехарда с составом. Мы ввели много молодых хоккеистов. Здорово, что у нас выстроена эта хоккейная вертикаль, и без ущерба качеству и Руслан Петрищев играл некоторые матчи, и Михаил Котляревский, и Миша Воробьев получил место в основном составе. Кирилл Капризов уже пробовал на таком уровне себя. Очень сложный период был, и тем не менее, я считаю, что команда справилась, потому что я смотрел аналитические таблицы перед приходом сюда.

На этот момент времени мы набрали на 3 очка больше, чем в прошлом сезоне. Мы забили чуть меньше, потому что 6 матчей мы забивали по одному голу, но и пропустили меньше. Поэтому в целом, я думаю, что качество игры у нас осталось по-прежнему привлекательным для наших зрителей. Мы ими очень дорожим, мы хотим, чтобы на хоккей в Уфе ходили. Наши болельщики очень здорово поддерживают команду, мы их уважаем и ценим их мнение. Поэтому, видимо, иногда ребята стараются сыграть чрезмерно красиво в угоду эффективности. Ну а в спортивном смысле я пока удовлетворен результатом.