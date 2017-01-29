Игорь Захаркин: "Игроки "Салавата" сражались на льду, но нас подвели удаления"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от "Северстали" (2:3 ОТ) заявил, что его команду в этой встрече подвели удаления. Уфимский клуб потерпел седьмое поражение кряду и идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Мы старались, бились сегодня, – цитирует сайт "Салавата" Захаркина. – Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме мы не смогли забить, нам забили.