20:52 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Захаркин: "Игроки "Салавата" сражались на льду, но нас подвели удаления"

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Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения от "Северстали" (2:3 ОТ) заявил, что его команду в этой встрече подвели удаления. Уфимский клуб потерпел седьмое поражение кряду и идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Мы старались, бились сегодня, – цитирует сайт "Салавата" Захаркина. – Я видел, как парни сражались на льду. К сожалению, удаления во втором периоде нас подвели. Мы проиграли полностью второй период, а в овертайме мы не смогли забить, нам забили.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/igor-zakharkin-udaleniya-nas-podveli/

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