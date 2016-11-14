Игорь Захаркин: "Игра с "Торпедо"– хорошая школа и возможность набираться опыта"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (3:2) отметил, что команда удачно реализовала большинство. По словам наставника, такие встречи помогают набраться опыта.

– Матч получился очень сложным, особенно в первом периоде, когда соперник буквально не давал поднять голову, – цитирует Захаркина пресс-служба "Торпедо". - Но нам удалось вздохнуть, удачно реализовать большинство и довести игру до победы. Да, пропустили второй гол, но соперник сделал для этого все возможное. Для многих хоккеистов нашей команды такая игра – это хорошая школа и возможность набираться опыта по ходу чемпионата.