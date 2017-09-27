Игорь Захаркин: "Если "Югра" будет также сражаться, как в матче с "Динамо", то результат придет"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин после матча регулярного чемпионата против московского "Динамо" (2:3) отметил, что его команда провела хорошую встречу. По словам специалиста, "мамонты" играли самоотверженно.

- Мы сыграли хороший матч, - цитирует клубная пресс-служба Захаркина. - Но у нас есть свои проблемы и мы их поэтапно решаем. Если ребята будут также сражаться, также двигаться и играть самоотверженно, то результат придет. Я обещал болельщикам в Омске, что октябрь - это будет наш месяц. Я надеюсь, что мои слова не разойдутся с делом. Команда стала на ходу, и она должна перехватить удачу на свою сторону. Мы посмотрели статистику: 71 бросок, это хороший показатель. Нужно улучшать качество игры.



- Как вы оцените игру новичка команды Артура Лауты?



- Видно, что он пока не имеет игровой практики. У него хороший бросок и он умеет в нужный момент открыться, вовремя обыграть, и всегда нацелен на ворота. Но оценивать его, как полноценную боевую единицу пока что будет неправильно. Нужно дать ему время потренироваться и войти в командую тактику.



- Не планируете пересмотреть первое звено?



- Давно над этим думаю. Сейчас получил информацию от математиков, которые работают над нашими статистическими данными. Вы правы, там есть определенный перекос в сторону неправильного распределения ролей в команде. Мы задумались над этим в команде. Безусловно, какие-то выводы сделаем.