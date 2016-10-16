Игорь Захаркин: "Если Капризова и Воробьева возьмут на суперсерию, это будет неуважение к КХЛ"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин в интервью "Бизнес online" выразил сожаление по поводу возможного отъезда Кирилла Капризова и Михаила Воробьева на суперсерию молодежных команд России и Канады.

– 7 ноября стартует суперсерия молодёжных команд. Капризова и Воробьёва в сборной ждут?

– (Вздыхает) Да.

– Как искать им замену, не начнутся ли снова проблемы?

– Очень может быть. Когда игроки молодёжного возраста являются основными в главной команде… Мы же с этого начинали, я видел к какому плачевному результату это привело. Я это знал, я разговаривал с руководством федерации, с руководством клуба. Но у нас их забрали и снова заберут, и я не могу спрогнозировать что будет. Конечно, я оптимистично должен сказать, что всё будет в порядке, что мы справимся, но это реальные игроки основного состава…

– Клуб ведь может просто не отпустить игроков в сборную, потому что суперсерия – коммерческий турнир.

– Я думаю, что на суперсерию их могут и не вызвать. Но будет молодёжный чемпионат мира и подготовка к нему. Просто, если заберут на суперсерию, то это будет неуважение к лиге. Если заберут на чемпионат мира, нам тоже будет сложно, но это будет чуть позже.