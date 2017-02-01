Игорь Захаркин: "Для "Салавата Юлаева" плей-офф уже начался"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (1:3) отметил, что в команде нет паники в преддверии плей-офф. Уфимцы потерпели 8-е поражение подряд за три игры до конца "регулярки" и рискуют впервые в своей истории не выйти в плей-офф.

– Я думаю, мы провели сегодня не совсем плохой матч, – приводит официальный сайт "Салавата Юлаева" слова Захаркина. – Вновь проиграли, но парни сражались. Мы должны добавить больше жесткости под воротами, потому что соперник непростительно легко нам забивает из-под ворот. Над этим нам следует поработать.

В команде нет никакой паники. Нам осталось три матча. Мы будем держаться за ту позицию, которую занимаем. В следующем матче будем биться так же, как сегодня, потому что для нас плей-офф уже начался.