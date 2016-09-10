Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (1:2) подчеркнул, что у команды пока нет полной гармонии в игре. Это поражение для уфимской команды стало четвертым подряд и третьим подряд на своем льду.

– Я в очередной должен констатировать неэффективность нашей игры в атаке и нелепые ошибки, которые мы допускаем, особенно в ситуациях, когда мы сравниваем результат после такой огромной работы, проделанной парнями, – приводит официальный сайт "Салавата" слова Захаркина. – Вы видели, на льду было наше сильнейшее звено, но это не оправдывает наше поражение. Я очень боюсь, что мы можем попасть в ситуацию, когда неудачные результаты скажутся на неуверенности ребят. Мы видели желание победить, соперник боролся, но и мы старались переломить ход игры в течение всего матча. Я очень хотел бы, чтобы излишняя скованность, нервозность не стали причиной того, что мы плохо реализуем наши шансы. Это сейчас самое главное – сохранить спокойствие внутри команды, уверенность. Я вижу, что у нас равнодушных нет. Все работают на команду, иногда чрезмерно, что может быть причиной глупых ошибок. Безусловно, команда такого высокого уровня, как "Салават Юлаев" не имеет права допускать такие ошибки.



Очень важно, чтобы у нас заиграло ведущее звено. У любой команды должен быть двигатель, голова, которая в трудную минуту берет игру на себя. Пока мы не видим такого звена, они уравнялись, но не в лучшую сторону. Я по-прежнему уверен, что нам нужен любой выигрыш для того, чтобы ребята поверили в себя и заиграли раскованно. Сейчас мы больше работаем, нежели играем, а у нас команда играющая. И, безусловно, мы должны больше помогать друг другу. Тогда и Сведберг сыграет лучше. У нас в каждой линии какая-то нервозность, глупые ошибки приводят к пропущенным шайбам. Это говорит о том, что пока у нас нет полной гармонии в игре, но мы ее ищем. Я понимаю, что это нужно делать быстрее. Завтра я дал ребятам возможность отдохнуть, чтобы подготовиться к матчу с "Адимиралом". Потом у нас два тренировочных дня, надеюсь, новые эмоции, желание играть и выигрывать матчи сделают свое дело.



– После матча болельщики скандировали: "Сколько можно, вы заколебали", если убрать нецензурную лексику. Есть ли у вас, что им ответить?



– Я понимаю болельщиков, нельзя проигрывать вообще, а на своем поле это в 10 раз обиднее. Они приходят на трибуны и платят свои рубли, чтобы смотреть игру профессиональной команды. Команда, конечно, должна понимать, что на другую реакцию невозможно рассчитывать при постоянных поражениях. Я в данном случае солидарен с болельщиками, отношу это и на свой счет. Сейчас мы с парнями провели хорошее собрание, мне было важно понять, как они относятся к подобным поражениям. Я боюсь, что игроки попадут в состояние фрустрации, но я услышал, что хватит разговаривать, нужно выигрывать. Посмотрим, я думаю, что болельщики правы, даже с учетом ненормативной лексики.



– Почему против "Салавата Юлаева" все вратари проводят свои лучшие матчи? Когда болельщики дождутся такого же от Сведберга и всей команды?



– Я согласен, что голкиперы играют лучшие матчи против нас. Здесь две причины. Совершенно очевидно, что наши броски достаточно просты. Мы играем очень логично, очень правильно, в результате для вратаря это не очень сложно. Вторая причина – у нас слабый траффик перед воротами. Мы не дорабатываем те шайбы, которые отскакивают от вратаря. А вратари действительно хорошего класса, они не делают отскоков перед собой, шайбы уходят в углы или они их прижимают. Поэтому обязательно должны быть перед воротами игроки, которые бы создавали помехи. Пока мы этого не видим, мы играем очень чисто, играем в как бы техничный хоккей, но этого не достаточно, чтобы выигрывать.



Что касается Сведберга, я думаю, мы должны дать ему вздохнуть. Мы сейчас обязательно поменяем вратаря, потому что он тоже должен осмыслить, что происходит. Парень горит, он хочет выиграть матч. Может быть, опять же это желание помочь команде и сыграть очень хорошо и приводит к такому результату. Ему нужно просто успокоиться и понять, что не только он играет на льду, но еще 5 хоккеистов, которые должны в этой смене помогать ему, ловить шайбы на себя, не давать бросать из опасных позиций. Я искренне надеюсь и сделаю все для того, чтобы этот отрицательный тренд с отсутствием результата изменился. Иначе не только болельщики будут скандировать.