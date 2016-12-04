Игорь Захаркин: "Беспокоит слабая результативность "Салавата Юлаева"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Йокерита" (1:2 Б) отметил, что уфимская команда играла очень организованно. По словам специалиста, по-прежнему вызывает вопросы слабая результативность уфимцев.

– Мы пропустили в неравных составах достаточно простой гол, но команда продолжала работать, – приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Захаркина. – "Салават Юлаев" играл тактически очень организованно, собранно. К сожалению, выбыл из игры Хартикайнен, и нам пришлось перейти на игру в три звена достаточно рано. Парни сражались, удалось забить во втором периоде и выровнять игру, хотя мы играли 5 минут 4 на 5, было очень сложно. В меньшинстве мы провели хороший матч. Плохо вновь сыграли в большинстве, и меня по-прежнему беспокоит слабая результативность. Я не вижу нападающих, которые бы обостряли игру, бросали. Сегодня в этом отношении было чуть лучше, чем в прошедшем матче. Мы сделали уже 28 бросков, это не может не радовать. В добавленное время мы могли выиграть и совершенно безобразно сыграли в буллитной серии. Поэтому сегодня смогли заработать только одно очко.



– Есть понимание, что делать с большим количеством проигранных вбрасываний?



– Не первую игру мы проигрываем вбрасывания. Меня тоже это беспокоит, потому что вбрасывания это не только игра центрального нападающего, но и всего звена. Это момент психической мобилизации на выполнение именно этого тактического элемента. Это очень тревожный сигнал, что мы не первый раз проигрываем вбрасывания. Над этим сейчас будем много работать.



– Понятно ли, когда уезжают игроки в молодежную сборную?



– Пока я не знаю. Я знаю, что сейчас они с нами возвращаются в Уфу. Завтра команда отдыхает, и мы готовимся к двум заключительным матчам. Такой план у нас.