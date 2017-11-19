Игорь Варицкий: "Игроки "Ак Барса" отравились не в Подольске, а в другом месте"

Генеральный менеджер "Витязя" Игорь Варицкий отметил, что "богатыри" в игровые и предыгровые дни по-прежнему будет базироваться в отеле "Подмосковье" в Подольске. Он также добавил, хоккеисты "Ак Барса" отравились не в этой гостинице

– Мы третий год принимаем команды в гостинице "Подмосковье", – цитирует "Р-Спорт" Варицкого. – За это время не было ни единого случая отравления. Потому и не хочется, чтобы после отравления где-то в другом месте игроков "Ак Барса" ложилась тень на комбинат питания отеля "Подмосковье" в Подольске.

Это наиболее удобного для всех клубов КХЛ ввиду его близости с ледовым дворцом "Витязя". Наша команда в игровые и предыгровые дни по-прежнему будет базироваться в "Подмосковье". Ждем здесь и наших будущих соперников.

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