Игорь Уланов: "В первом периоде в нашей зоне было горячо"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов высказался о матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью" (7:0).

– Горячо было в нашей зоне в первом периоде, – отметил Уланов. – Беспалов оставил нас в игре. Ребята собрались, подкорректировали пару моментов после перерыва. Начали играть в свой хоккей в течение последних 40 минут. В большинстве увереннее чувствовали, в меньшинстве выстояли. Матерая победа была, несмотря на счет. Молодые ребята не стушевались – Шашков и Волков. 4-е звено не выпало сегодня.



– "Сухари" Беспалова против "Сибири" третий год подряд – совпадение?



– Не думаю. Он выступал за "Сибирь" и хочет показать уверенно против бывшей команды. Ему помогали защитники, и он выручал.



– Артем Воронин забивает вторую игру подряд. Его вдохновила молодежка?

– Приятно, что Артем реализует такие моменты. Смена у соперника была неправильная. После передачи Зубова тяжело было не попасть. (Евгений Белоусов)

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