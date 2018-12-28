Игорь Тузик: "Лемье и Айзерман? Неизвестные ребята"

Экс-генменеджер сборной России и бывший главный тренер молодежной сборной СССР Игорь Тузик пообщался с журналистами в Альметьевске перед матчем "Русская классика".

– Это действительно русская зима, хороший лед, фейерверки, хорошая атмосфера на трибунах, – заявил Тузик. – Приятно, что хоккей пошел в глубинку. Я вижу ребятишек, которым лед нипочем. Это приятно.

– Вас самого тянуло сегодня на лед?

– Желание всегда есть, возможностей не хватает. Главное – у нас

спортивная страна и хоккей будет.

– Как вам молодежная сборная?

– Честно, не видел. Состав классный, будем надеемся, что будет положительный результат. В новом году надо выиграть и привезти нашей стране золото.

– Помните, как советская молодежка в 1983 году одолела канадцев взяла

золото?

– А у нас был Болдин, Черных, Немчинов, Пряхин, нынешний тренер "Автомобилиста", Старков, Бякин.

– Вас противостояли Лемье и Айзерман?

– Неизвестные ребята (улыбается). Обыграли их. Серьезные ребята были, простых не было.

– Помните, когда первый раз увидели Овечкина?

– В Ярославле. В нашем хоккее не было такого агрессивного и мощного игрока. Мы пытались сделать из него игрового, когда удавалось – был результат. В 2008 году очень помог Федоров стабилизировать его и Сашку Семина.

– "СЭ" признал Овечкина спортсменом года. Что ему пожелаете?

– Приятно, что наших игроков признают по достоинству. Главное – стабильность, не получать травму и продолжать играть также, как и сейчас. (Евгений Белоусов)