21:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Скороходов: "Моментов много, но забить "Северсталь" не может"

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Нападающий "Северстали" Игорь Скороходов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (2:3 ОТ) предположил: его команде надо больше закрывать вратаря соперников, чтобы улучшить реализацию моментов.

– Наверное, сегодня не хватило голевого чутья, – приводит официальный сайт "Северстали" слова Скороходова. – В каждом матче создаем моменты, но проигрываем. Моментов много, но забить не можем. Наверное, надо больше закрывать вратаря. Работаем над этим. Итоги домашней серии? Все видели. Результат на табло. Хотелось бы, конечно, больше очков взять. Но пока не складывается, не хватает везения.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40102/1/

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