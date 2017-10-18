Игорь Скороходов: "Лада" стала больше и точнее бросать - отсюда и результат"

Нападающий "Лады" Игорь Скороходов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (5:1) подчеркнул, что его команда потеряла много очков из-за своих ошибок. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– На подготовке к матчам сказывается провальное начало сезона, много очков потеряли из-за своих ошибок, – цитирует клубная пресс-служба Скороходова. – Пытаемся исправлять ситуацию, наконец-то начали забивать больше одной-двух шайб, вратарь здорово помогает. Стали больше бросать и главное точнее, отсюда и результат. Вратарь у соперника праворукий, перед игрой этот момент отметили, но в игре приходится очень быстро думать, бросок зависит от того, какая передача, как шайба ложиться на клюшку, поэтому не всегда есть возможность отправить шайбу именно туда, куда хочешь.

– В этом матче вы вновь сыграли в звене с Зерновым и Белоусовым.

– Да, на предсезонке мы удачно, да и во время сезона было несколько матчей. В последних двух играх также вернулись к такому сочетанию, и в этом матче мы забросили две шайбы. С ребятами приятно играть, но из-за большого количества травм тренеру приходится проводить ротацию звеньев, а так как мы долгое время действовали в разных сочетаниях, вынуждены каждый раз снова привыкать друг другу, больше разговаривать, чтобы лучше действовать на льду.

– Имело ли значение, что у соперника это заключительный гостевой матч и он точно уступает в свежести.

– В каждом матче наша задача – сыграть от обороны. Стараемся не терять шайбу, в средней зоне играть проще, больше бросать в зоне атаки. Нельзя сказать, что мы были сильно свежее соперника. Мы также играем, ездим на выездные матчи. Исключая Дальний Восток, в остальном, не считаю, что переезды как-то сильно сказываются на игре, все в равных условиях. По ходу матча, ведя в счете, начинаем перестраховываться от большого желания победить, где-то усложняем свою игру, вместо того, чтобы действовать проще.