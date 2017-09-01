Игорь Швырев: "Порадовался первой шайбе в КХЛ, но победить "Амур" было важнее"

Нападающий магнитогорского "Металлург" Игорь Швырев посетовал на большое количество удалений в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (2:3). По словам форварда, забросившего дебютную шайбу в лиге, для него командный успех был важнее личного достижения.

– Что не получилось по игре? – вопрос Швыреву.

– В первую очередь, было очень много удалений. Соперник забил нам два быстрых гола, было тяжело отыгрываться.

– Можно сказать, что уровень команд в лиге подравнялся? Теперь даже с "Амуром" играть тяжело?

– Так и есть, безусловно. Каждая команда сейчас может многое.

– Ваши эмоции и чувства по поводу первого гола в КХЛ?

– Сначала порадовался, но, конечно, хотели сравнять счет, хотели выиграть. Но нет победы, а значит, нет и результата.

– Почему не забрали шайбу согласно традиции?

– Мне ее принесли на место в раздевалку.

– Музей дома есть? Поставите ее на полочку?

– Посмотрим, еще не думал. (Юрий ШИРИНКИН)