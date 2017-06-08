Игорь Шуневич: "В новом сезоне у минского "Динамо" будет четыре легионера"

Глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич отметил, что в заявке команды на новый сезон будут четыре иностранных игрока - один вратарь и три полевых. По его словам, в ближайшее время с ними будут заключены контракты.

- Мы планируем формулу "1+3" – вратарь и три полевых, - приводит "Прессбол" слова Шуневича. - Один полевой игрок уже есть – Клинкхаммер. Еще две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остается открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя свое предложение мы ему тоже отправили – финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне.