Игорь Шуневич: "Минское "Динамо" сделает все, чтобы оправдать надежды болельщиков"

Председатель наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич заявил, что команда сделает все возможное для выхода в плей-офф Кубка Гагарина. Ранее Шуневич был на приеме у президента Белоруссии, где Александр Лукашенко громко высказался об игре "Динамо". Минский клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

– Думаю и даже уверен, что команда сделает все, что от нее зависит, – цитирует БЕЛТА Шуневича. – И игроки, и тренерский штаб команды "Динамо" сделает все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата.

Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю, ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков.