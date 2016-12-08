23:55 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Шестеркин: "В серии буллитов повезло"

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Вратарь СКА Игорь Шестеркин после победы над московским "Динамо" (2:1 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что не чувствовал себя уверенным в серии буллитов. По словам Шестеркина, он ощущал, что эта встреча – особенная..

– Мы три дня назад вернулись с Дальнего Востока, тяжелый был выезд, – приводит "Р-Спорт" слова Шестеркина. – В первом периоде было очень много бросков, а потом игра выровнялась. Чувствовалось, что это особый матч, семидесятилетие клуба. Было приятно видеть болельщиков, ветеранов. В серии буллитов, считаю, мне просто повезло. Я не чувствовал себя уверенным, но главное – это победа, конечно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161208/1113440152.html

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