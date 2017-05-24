Игорь Шестеркин: "Тяжелый ли приз дали? Когда два держишь - можно руки подкачать"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин, попавший в символическую сборную сезона КХЛ, отметил, что ему понравилась церемония вручения индивидуальных наград. По словам голкипера, он старается прогрессировать.

- Церемония очень понравилась, она была достаточно веселая и интересная. Немного переживал, когда вызвали на сцену, потому сто все это для меня непривычно. Тяжелый ли приз дали? Когда два держишь - можно руки подкачать.

- Насколько довольны этим сезоном?

- Старался прогрессировать. Благодарен тренерскому штабу за доверие, надеюсь, в следующем сезоне будет лучше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)