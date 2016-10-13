Игорь Шестеркин: "Тренеры СКА поставили мне мозги на место"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что некоторые клубы ВХЛ могли бы закрепиться в главной хоккейной лиге страны. По словам 20-летнего голкипера, для любого вратаря отсутствие игровой практики непозволительно.

– У меня в карьере по-разному было. В "Крыльях" вот был момент, когда я на протяжении пары сезонов был единственным голкипером в клубе, - сказал Шестеркин. - А вот в "Спартаке", когда перешел в "молодежку" были два вратаря взрослее меня. Честно говоря, не думал, что у меня много шансов закрепиться. Но дали сыграть, попробовал, что такое МХЛ. А дальше все пошло своим чередом, через работу на тренировках.

– Когда только приходили в клуб, и когда потом долгое время были запасным – переживали из-за этого?

– Просто уже как можно скорее хотелось играть. Потому что в таком возрасте нельзя, чтобы не было игровой практики, иначе можно просто "затухнуть" и все. Хотелось играть. Меня отправляли в ВХЛ, чтобы я получал игровой опыт. Два года назад в МХЛ спускали. Но мне постоянно было этого мало! Я знал, что я могу лучше, что могу играть в самой сильной лиге. Старался работать, доказывать, и вот постепенно к этому прихожу.

– Не думали в первые месяцы о том, что этот переход может быть ошибкой, что время идет, а вы не играете в КХЛ?

– В какой-то мере это было не совсем мое личное решение, тогда права на 16 игроков "Спартака" перешли к СКА. И я поначалу сгоряча ляпнул: мол, очень жалко, что перешел, обидно, хочется играть, а не ставят. А сейчас, спустя некоторое время, я все понял. Да, в "Спартаке" место было уже нагрето, но там не было первой команды. А оставаться ещё на год в молодежке – это был бы шаг назад. Поэтому сейчас я на самом деле рад, что так сложились обстоятельства. Тренеры, с которыми я работал в СКА, поставили мне мозги на место, объяснили, нужно работать изо всех сил, пока еще силенки есть. Стараюсь! И сейчас очень счастлив тому, что оказался в петербургском клубе.

– Вы пробивались в основной состав СКА через МХЛ, ВХЛ. Кондопога – это страшно?

– Конечно, условия там не такие как в первой команде, поэтому я рад, что вернулся в КХЛ. Это была отличная мотивация работать еще больше.

– В прошлом году "СКА-Нева" переехала в Санкт-Петербург, и там вы, как и сейчас, тоже выдавали "сухарь" за "сухарем". Что скажете об уровне хоккея в ВХЛ?

– Хороший уровень. Мне там первое время не очень удобно было играть, понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть. Там есть несколько сильных команд, от которых я этого даже не ожидал. Некоторые команды действуют за счет паса, другие за счет обороны, как обычно и бывает. Уровень пониже, чем в КХЛ, но некоторые команды оттуда могли бы закрепиться и в этой лиге.