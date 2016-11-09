Игорь Шестеркин: "СКА заслужил победу над "Динамо"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над московским "Динамо" (3:2) отметил напряженный характер встречи. Он добавил, что встреча мало чем отличалась от игр за сборную России.

– Тяжелый матч был, – сказал Шестеркин. – Первые два периода не совсем получалось в атаке. Слава богу, в третьем периоде немного прибавили. И соперника победили. Это самое главное. Все ребята молодцы, все бились и старались, ловили на себя шайбы. Заслуженная победа.

В первой шайбе передо мной игрок был, ему в клюшку попало удачно, поэтому не смог отразить бросок. После сборной разницы не увидел. Такой же матч. Такие же люди. Так же пять соперников против нас играют. Ничего серьезного.

– Где было тяжелее – против "Динамо" или против шведов?

– Если честно, я даже не могу сказать.

– Плотников недавно сказал, что ему не хватает в СКА напряженных матчей. Вам лично хватает?

– Я думаю, что всем нужны такие упорные матчи, как сегодняшний, как встречи с ЦСКА, допустим. В таких играх закаляется характер. Это самое главное. Пригодится на будущее. 12-я победа подряд? Да мы не следим за этим. Играем, побеждаем – это главное, и будем стараться побеждать и дальше.

– Каково было играть два периода с враждебно настроенной публикой за спиной? Казалось, что они сломают борт.

– Ну, если сломают – так починят. (Игорь ЕРОНКО)