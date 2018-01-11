Игорь Шестеркин: "Придумал ли что-то для Матча звезд? Я буллиты не исполняю"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (1:0) отметил, что ему хочется в любой встрече отстоять на ноль. По его словам, он не особо расстроится, если погодные условия не позволят долететь до Астаны на Матч всех звезд.

– Для вас сегодня было особенно принципиально сыграть на ноль?

– Любой матч хочется сыграть на ноль, не сказал бы, что сегодня было особенно принципиально. Хотелось снова почувствовать свою игру, вернуться на свой уровень.

– В таких матчах, где мало бросков, вам проще?

– Не сказал бы. Когда мало бросков всегда чувствуешь себя не в своей тарелке. Ребята много ловили на себя, хорошо играли в чужой зоне, поэтому было мало атак. За это я им сильно благодарен. Мы выложились, поэтому победа – заслуженный результат.

– Почувствовали разницу между "Локомотивом" Кудашова и "Локомотивом" Квартальнова?

– Нет, такая же хорошая, организованная команда.

– Придумали, что-то интересное для Матча звезд?

– А что придумать? Я буллиты не исполняю.

– Можно их как-то по-особому отражать...

– Мне, как обычно, будут забивать...

– В Астане буран, самолеты не летают. Волнуетесь?

– Если что, не полетим. Зато больше отдохнем. (Сергей ЯРЕМЕНКО)