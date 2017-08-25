Игорь Шестеркин: "После "сухаря" обычные эмоции, это рядовой матч"

Голкипер СКА Игорь Шестеркин после победы над "Йокеритом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него нет особых эмоций после "сухого" матча. Хоккеист отметил, что сегодня на льду встретились равные команды.

– Первая игра в сезоне и первый "сухарь". Какие эмоции?

– Обычные эмоции, – сказал Шестркин. – Это был рядовой матч. Ребята – молодцы. Выложились, ловили на себя много бросков. За это я им очень благодарен.

– Во время предсезонки вы громили "Йокерит". Почему сейчас было так трудно?

– Предсезонка – это предсезонка. Там все были под нагрузками. Сегодня играли две равные команды, просто нам повезло больше.

– Оба гола СКА забивал в тот момент, когда за вашей спиной находилась пушка. Не пугались ее?

– А там была пушка? Я весь в игре. (Сергей ЯРЕМЕНКО)