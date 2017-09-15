Игорь Шестеркин: "Перед матчем с "Магниткой" не вспоминал об играх в финале Кубка Гагарина"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин рад победе над магнитогорским "Металлургом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам голкипера, в этой встрече армейцы заработали слишком много удалений.

– Соперник серьезно на нас настроился, у нас было много удалений. Молодцы, что выстояли, – начал Шестеркин.

– Какой эпизод был ключевым в матче?

– Пятиминутное меньшинство.

– Перед матчем вспоминали прошлогодний Кубок Гагарина?

– Нет. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что СКА и магнитогорский "Металлург" были соперниками в финале Кубка Гагарина минувшего сезона. Петербуржцы одержали победу над магнитогорцами со счетом 4-1.

Трансляция СКА - "Магнитка"