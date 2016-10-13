Игорь Шестеркин: "Коскинен вряд ли знает, что я побил его рекорд по "сухим" матчам"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что спокойно относится к конкуренции с Микко Коскиненом за право быть основным голкипером команды. По словам 20-летнего россиянина, в каждой игре он старается демонстрировать самый высокий уровень.

– Предыдущим рекордсменом СКА по "сухим" минутам был Коскинен, он вас поздравил?

– Я думаю, что он до сих пор не знает (улыбается).

– В данный момент вы появляетесь в воротах чаще, чем он, отношения никак не изменились?

– Нет, не изменились. Так, иногда общаемся. Я просто по-английски плохо разговариваю. Так что жестами в основном.

– Коскинен, как более опытный голкипер, что-то вам советует на тренировках?

– Разве что жестами, опять же (смеется). А вообще – я больше с тренером вратарей разговариваю.

– Чувствуете в себе силы стать первым голкипером СКА?

– Вот тут точно на усмотрение тренерского штаба. Я лишь стараюсь работать изо дня в день. Есть возможность играть – стараюсь показать свой уровень. Да, непосредственно в матче уже все от меня зависит, но надо еще работать и работать.