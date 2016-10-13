Голкипер СКА Игорь Шестеркин в интервью пресс-службе КХЛ признался, что не стесняется просить автографы у звездных партнеров по команде. 20-летний россиянин объяснил, почему закрепил за Павлом Дацюком прозвище Magic Man, подчеркнув, что расстраивается из-за пропущенных от него шайб на тренировках.

– Каково это – играть в одной команде с такими звездами как Дацюк, Ковальчук, Войнов?

– Да счастье вообще. На тренировках только постоянно забивают, одно расстройство (смеется). А так – хорошо, что они за нашу команду играют, а не за кого-то из соперников.

– По личному опыту с тренировок – как не пропустить, когда по воротам бросает Павел Дацюк? Что нужно?

– Чтобы ворот не было. Вот тогда шансы повышаются. Хотя он Magiс Man, может щелкнуть пальцами – и ворота появятся.

– Советов у звездных игроков СКА спрашиваете?

– Нет, в этом смысле я скромный. Если они что-то спрашивают, то отвечаю, а так – сам никаких разговоров не завожу.

– А автографы просили у них?

– Просил, дома уже целая коллекция! Я и для себя прошу, не только для друзей. На чём? Вот на руке один раз расписались (смеется). Шучу, несколько футболок есть с автографами.