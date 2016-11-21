Игорь Шестеркин: "К счастью, против ЦСКА получилось не так, как с "Ак Барсом""

Голкипер СКА Игорь Шестеркин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (6:3) отметил, что соперник лез на ворота, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. По словам вратаря, в эпизоде, когда его сбили с ног, он был полностью сконцентрирован на моменте броска.

– Почему команда в первом периоде пропустила три шайбы подряд?

– Не знаю. Но, к счастью, получилось не так, как с "Ак Барсом". Тогда четыре гола за три минуты пропустил, но сейчас поменьше.

– Не удивлены, что ЦСКА был так агрессивен?

– Нет, потому что армейцы лезли на ворота. Когда меня сбили в первый раз, соперник смотрел на бросок от синей линии и не видел меня, да и я тоже был сконцентрирован на броске. Да и во втором эпизоде я боролся с защитником и сзади по голове подучил.

– В игре в игре это не мешало?

– Да нет, болело только чуть-чуть. (Улыбается.)