Игорь Шестеркин: "Дергачев давил на меня морально"

Вратарь СКА Игорь Шестеркин после победы над "Спартаком" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что бывший одноклубник Александр Дергачев, который на днях перешел в состав красно-белых, пытался на него воздействовать. При этом голкипер отметил, что не слышал того, что говорил форвард.

– Хорошая игра была со "Спартаком", хотя первый период был сложным, но зато во втором реализовали свои моменты, – сказал Шестеркин. – Побеждать никогда не надоедает. Победная серия никак не довлеет над СКА, нам без разницы.

В определенный момент Коскинен приболел, и я стал чаще играть. Сейчас вроде бы пополам играем.

Не сказал бы, что между СКА и "Спартаком" пропасть. Команда у красно-белых боевая, просто они не реализовали свои моменты, в первом периоде надо было забивать. Думаю, если бы их реализовали, то нам было бы намного тяжелее.

Дергачев на раскатке давил на меня морально, но он высокий, так что я не слышал его. (Игорь ЕРОНКО)