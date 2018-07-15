Игорь Семшов: "Не сомневался, что "Динамо" будет сохранено"

Главный тренер "Химика" Игорь Семшов, ранее выступавший за "Динамо" и сборную России по футболу, рассказал о своем увлечении хоккеем и отметил, что знаком со многими игроками. По его словам, он не сомневался, что хоккейное "Динамо" сохранится, несмотря на финансовые проблемы.

– В этом году динамовцы впервые, начиная с 2001 года, не сумели выйти в плей-офф. На ваш взгляд, чего не хватило?

– Естественно, перед всеми командами изначально стоит задача – попасть в восьмерку лучших. Если этого не происходит, значит, сезон сложился неудачно. Ситуация в "Динамо" получилась непростой – возникли проблемы с финансированием, с составом, произошла смена руководства. Но клуб с такими традициями совершенно точно не мог перестать существовать. Я даже не сомневался, что он сохранится. Желаю динамовцам вернуться на те позиции, которые у них были. И, конечно, важна поддержка болельщиков. Нужно верить в команду.

– У каждого настоящего болельщика есть в обожаемом виде спорта кумиры. Кто у вас?

– Как и многим поклонникам хоккея, особенно нравилась игра легендарной пятерки, которая в свое время просто гремела. Фетисов-Касатонов-Макаров-Ларионов-Крутов, кто не знает таких звезд?.. И мне посчастливилось по жизни с ними потом встречаться. По приглашению самого Вячеслава Фетисова даже был однажды в гостях у него на телепрограмме. А как эти мастера бились на чемпионатах мира… Очень круто! Хотя с чехами почему-то тяжеловато матчи складывались, но однажды Владимир Крутов все же забил победную шайбу. Наша сборная, которой руководил Виктор Васильевич Тихонов, всегда находилась на особом счету.

В общем, помимо клубной команды, с национальной я всегда рядом. Когда был еще действующим футболистом и в чемпионате возникали паузы, помню, как летал в Финляндию на "мир" поболеть за Россию. Я знаком с хоккеистами сборной – Сашей Овечкиным, Ильей Ковальчуком, с экс-игроками КХЛ – Егором Михайловым, Олегой Квашой… Мы все спортсмены – друг за друга. Мне действительно очень нравится узнавать что-то новое о своих коллегах. С удовольствием читаю с ними интервью. И ценно то, что ребята всегда рассчитывают только на свои силы, а не на помощь из вне.