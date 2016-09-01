Игорь Ожиганов: "В 11 лет получил перелом позвоночника - по приколу было, в школу не ходил"

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в интервью "СЭ" рассказал о ом, как получил перелом позвоночника в 11 лет. Врачи не рекомендовали юному хоккеисту возвращаться в спорт, но он не стал их слушать.

– Мне было одиннадцать лет, и во время матча я ударился головой об борт, - отметил Ожиганов. - Диагностировали перелом. Полгода лежал в больнице на растяжке. Потом какое-то время мне сидеть не рекомендовалось.

– Страшно.

– Мне по приколу было – я в школу не ходил. Лежал и лежал.

– Врачи после таких травм запрещают возвращаться в спорт.

– Да они много чего говорят. Я же лечился у обычных докторов, а не там, где занимаются спортивными травмами. Так что особо никого не слушал. Да, они что-то говорили об опасности.

– Это самая страшная травма в карьере?

– Наверное. Как-то кисть сильно повредил. В одной из поездок резко поднял баул, одна связка, видимо, порвалась, а затем в игре усугубил повреждение. Несколько месяцев проходил с повязкой, кисть не гнулась, рука "усохла". Долго восстанавливался.

Полная версия интервью:

Игорь Ожиганов: "В 11 лет сломал позвоночник, полгода лежал в больнице"