Игорь Ожиганов: "С уходом Радулова в игре ЦСКА ничего не поменялось"

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в интервью "СЭ" рассказал, что с уходом Александра Радулова​ из команды в игре ничего не поменялось. Тем не менее, он отметил, что в раздевалке все стало по-другому.

– В игре у нас ничего не поменялось, а вот в раздевалке стало по-другому, признался Ожиганов. - Радулов – уникальный человек. Каждый, наверное, говорил про него, что это мотор команды, лидер в раздевалке.

– Каждый.

– Но в данном случае в этом нет никакого преувеличения. Это действительно так. В этом смысле нам будет гораздо трудней.

Полная версия интервью:

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