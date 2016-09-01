Игорь Ожиганов: "С уходом Радулова в игре ЦСКА ничего не поменялось"

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в интервью "СЭ" рассказал, что с уходом Александра Радулова из команды в игре ничего не поменялось. Тем не менее, он отметил, что в раздевалке все стало по-другому.
– В игре у нас ничего не поменялось, а вот в раздевалке стало по-другому, признался Ожиганов. - Радулов – уникальный человек. Каждый, наверное, говорил про него, что это мотор команды, лидер в раздевалке.
– Каждый.
– Но в данном случае в этом нет никакого преувеличения. Это действительно так. В этом смысле нам будет гораздо трудней.
Полная версия интервью:
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