19:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Игорь Ожиганов: "Первый матч за ЦСКА после возвращения из "Амура" провел после того, как двое суток не смыкал глаз"

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Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в интервью "СЭ" признался, что почти не спал во время возвращения в стан армейцев из "Амура" в 2013 году. Хоккеист вышел на первую игру после того, как двое суток почти не спал.

– В Хабаровске пошли разговоры, что меня могут вернуть в Москву, - отметил Ожиганов. - Я очень хотел, но до конца дозаявочной кампании оставалось два или три часа. Очень нервничал, хотелось, чтобы клубы успели договориться. И тут мне сообщают – летишь в Москву. Видимо, я был так возбужден, что во время перелета не мог сомкнуть глаз. Прилетел, пошел в клуб подписать контракт, а тут мне сообщают – завтра играешь. Снова эмоции, снова почти не спал. В общем, на игру я вышел после того, как двое суток не смыкал глаз.

Полная версия интервью:
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