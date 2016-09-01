Игорь Ожиганов: "Переход во взрослый хоккей - большая проблема"

Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов в интервью "СЭ" рассказал о том, что переход во взрослый хоккей был для него большой проблемой. Также он рассказал о своем знакомстве со знаменитым российским форвардом Алексеем Яшиным.

– "Как переходить во взрослый хоккей" - самый интересный вопрос, который задавали мне, - признался Ожиганов. - Большая проблема. Я помню, как меня подключали к ЦСКА, а клуб тогда только Алексея Яшина подписал. Вот я захожу в раздевалку, а там Яшин.

– И что?

– Да я раньше его по телевизору только видел! В моем детстве он был одной из звезд НХЛ. Все думал, как к нему обратиться? По имени-отчеству, или дядей Лешей назвать. Потом это прошло. Молодому хоккеисту очень непросто во взрослом коллективе.

Полная версия интервью:

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